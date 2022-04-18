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«Миннесота» нанесла 10-е поражение кряду «Сан-Хосе». У Капризова – «-2»

«Миннесота» нанесла 10-е поражение кряду «Сан-Хосе». У Капризова – «-2»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 5:4, таким образом гости потерпели 10-е поражение кряду.

В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – за «Миннесоту» отличились российский защитник Дмитрий Куликов, Джаред Сперджен, Мэтт Болди и Кевин Фиала, а в составе «Сан-Хосе» забрасывали Рудольф Балцерс, Мэтт Ньето, Ноа Грегор и Ник Бонино. На второй минуте овертайма точный бросок всё того же Фиалы принёс «дикарям» победу в матче.

24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 33 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-2», не отметившись результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2022, понедельник. 01:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Куликов (Фиала, Болди) – 06:04 (5x5)   2:0 Сперджен (Фолиньо) – 07:29 (5x5)   2:1 Балцерс (Бордело, Грегор) – 09:38 (5x5)   2:2 Ньето (Бонино, Бёрнс) – 21:19 (5x5)   3:2 Болди (Фиала, Годро) – 26:37   3:3 Грегор (Бёрнс, Балцерс) – 31:11 (5x5)   3:4 Бонино (Гертл, Мелош) – 41:37 (4x5)   4:4 Фиала (Бенн, Годро) – 48:54 (5x5)   5:4 Фиала (Сперджен, Годро) – 61:05 (3x3)
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