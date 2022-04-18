«Миннесота» нанесла 10-е поражение кряду «Сан-Хосе». У Капризова – «-2»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме – 5:4, таким образом гости потерпели 10-е поражение кряду.
В основное время команды по четыре раза поразили ворота друг друга – за «Миннесоту» отличились российский защитник Дмитрий Куликов, Джаред Сперджен, Мэтт Болди и Кевин Фиала, а в составе «Сан-Хосе» забрасывали Рудольф Балцерс, Мэтт Ньето, Ноа Грегор и Ник Бонино. На второй минуте овертайма точный бросок всё того же Фиалы принёс «дикарям» победу в матче.
24-летний российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 20 минут 33 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-2», не отметившись результативными действиями.
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