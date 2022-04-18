«Сент-Луис» установил второй рекорд за день

«Нэшвилл Предаторз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле ( США) принимал «Сент-Луис Блюз». Гости одержали разгромную победу со счётом 8:3.



Примечательно, что «Сент-Луис» забивает минимум четыре гола в одной игре на протяжении 12 матчей. Таким образом, они побили собственный рекорд, который до этого составлял 11 встреч кряду.

Первую шайбу забросил игрок «Нэшвилла» Ник Казинс на пятой минуте. Далее «Сент-Луис» забросили семь шайб кряду во втором периоде встречи. Голами отличались по очереди: Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Калле Росен (Тарасенко ассист), Джордан Кайру (Павел Бучневич голевая передача), Росен дубль (Тарасенко второй ассист), Натан Уокер и Шенн также забил вторую шайбу (Иван Барабашёв голевая передача). На 39-й минуте хозяевам всё-таки удалось забить, это сделал Люк Канин. Меньше, чем через минуту «Сент-Луис» вновь забросил шайбу, Кайру оформил дубль, ему ассистировал Барабашёв. Окончательный счёт на табло установил игрок «Нэшвилла» Данте Фабро.



Для «Сент-Луиса» эта победа стала девятая кряду, команда занимает второе место в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на седьмой строчке.