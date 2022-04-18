Владимир Тарасенко признан второй звездой встречи с «Нэшвиллом». На его счету три очка
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, забросивший шайбу и отметившийся ассистентским дублем в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (8:3), признан второй звездой матча.
Лучшим игроком стал 28-летний шведский защитник «Блюз» Калле Росен, оформивший дубль и отметившийся голевой передачей при показателе полезности «+4». Замкнул тройку лучших 30-летний центральный канадский форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн, забросивший две шайбы в матче.
Отметим, что в матче с «Нэшвиллом» Тарасенко продлил голевую серию до пяти игр. В последних шести матчах он набрал 14 (8+6) очков. К 69-й игре нынешнего регулярного чемпионата на счету Владимира уже 76 (33+43) результативных действия.
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