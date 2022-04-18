«Айлендерс» проиграли «Торонто», у Сорокина – 33 сейва
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 15-й минуте матча гости открыли счёт благодаря точному выстрелу Энтони Бовиллье. На 18-й минуте голом за хозяев ответил Митчелл Марнер. На 21-й минуте опять гости вышли вперёд – забил Джош Бейли. Это был последний гол в этом матче для команды из Нью-Йорка.
Позже на 31-й минуте Пьер Эннвалль сравнял счёт. Через три минуты Вильям Нюландер вывел свою команду вперёд. А за 9 секунд до сирены имя в протокол удалось записать Давиду Кемпфе.
Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 33 сейва.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2022, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Бовиллье (Палмьери, Пулок) – 14:17 (5x4) 1:1 Марнер (Джордано, Бантинг) – 17:31 (5x5) 1:2 Бейли – 20:31 (5x5) 2:2 Энгвалль (Керфут, Холл) – 30:49 (5x5) 3:2 Нюландер (Таварес, Бантинг) – 33:20 (5x4) 4:2 Кемпф (Нюландер) – 59:51 (en)
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