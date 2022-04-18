«Айлендерс» проиграли «Торонто», у Сорокина – 33 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.



На 15-й минуте матча гости открыли счёт благодаря точному выстрелу Энтони Бовиллье. На 18-й минуте голом за хозяев ответил Митчелл Марнер. На 21-й минуте опять гости вышли вперёд – забил Джош Бейли. Это был последний гол в этом матче для команды из Нью-Йорка.



Позже на 31-й минуте Пьер Эннвалль сравнял счёт. Через три минуты Вильям Нюландер вывел свою команду вперёд. А за 9 секунд до сирены имя в протокол удалось записать Давиду Кемпфе.



Российский голкипер гостей Илья Сорокин совершил 33 сейва.