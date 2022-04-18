Павел Бучневич продлил результативную серию до 10 матчей

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич продлил свою результативную серию до 10 матчей кряду.



«Нэшвилл Предаторз» на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле ( США) принимал «Сент-Луис Блюз». Гости одержали разгромную победу со счётом 8:3.



Бучневич отдал в этом матче одну голевую передачу на Джордана Кайру. Таким образом, он набрал очки десятый матч подряд.



Первую шайбу в этом матче забросил игрок «Нэшвилла» Ник Казинс на пятой минуте. Далее «Сент-Луис» забросили семь шайб кряду во втором периоде встречи. Голами отличались по очереди: Брэйден Шенн, Владимир Тарасенко, Калле Росен (Тарасенко ассист), Джордан Кайру, Росен дубль (Тарасенко второй ассист), Натан Уокер и Шенн также забил вторую шайбу (Иван Барабашёв голевая передача). На 39-й минуте хозяевам всё-таки удалось забить, это сделал Люк Канин. Меньше, чем через минуту «Сент-Луис» вновь забросил шайбу, Кайру оформил дубль, ему ассистировал Барабашёв. Окончательный счёт на табло установил игрок «Нэшвилла» Данте Фабро.