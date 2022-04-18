Юрзинов-ст.: чем больше клубов КХЛ возьмут стратегию развития СКА, тем лучше для всех

Легендарный тренер, трёхкратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира — дважды в качестве игрока, шесть раз в качестве тренера — Владимир Юрзинов-старший поделился мнением о серии СКА – ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.

«Давайте говорить не о букве этих матчей, о духе. Большое внимание привлекла серия СКА и ЦСКА, мне она понравилась прежде всего тем, что молодые хоккеисты заявили о себе в полный голос. В том же СКА они вообще вышли на первые роли, может быть, даже оставив в тени возрастных лидеров. Бардаков, Хуснутдинов, Воробьев, Моисеев, список молодых армейцев из Санкт-Петербурга, ставших открытиями серии, можно продолжать. Для меня это очень приятный сюрприз.

Да, армейцы Москвы победили за счёт опыта, сегодня они действительно более стабильные и мастеровитые. Но и у ЦСКА молодёжь была заметна – Соркин, Абрамов.

На мой взгляд, армейская серия подарила нам и интригу, и перспективу. Она оказалась очень полезной для становления обеих команд – и особенно молодого СКА. Меня такой курс обнадеживает.

СКА рискует летом потерять молодых игроков? Это так, но тридцать лет назад мы в московском «Динамо» каждый год теряли едва ли не десяток ведущих хоккеистов, что, тем не менее, не сказывалось на результатах команды. Просто потому, что работала вертикаль и шла постоянная подпитка молодыми талантами.

Нынешний СКА чувствует себя так же уверенно. Ведь клубом создана эффективная система КХЛ – ВХЛ – МХЛ, оба армейских клуба с Невы вышли в полуфиналы плей-офф КХЛ и ВХЛ, «СКА-1946» в эти дни играет в финале Кубка Харламова. То есть Санкт-Петербург предложил нашему клубному хоккею стратегию развития, это очень важно!

Кстати, ЦСКА постепенно выходит на этот же путь и начинает всё больше доверять молодёжи. Не случайно именно «Красная Армия» встречается со «СКА-1946» в финале МХЛ. Уверен, чем больше клубов КХЛ возьмут армейскую стратегию развития, тем лучше для всего нашего хоккея», – цитирует Юрзинова Russia-Hockey.