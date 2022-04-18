Берюбе прокомментировал гол Тарасенко «Нэшвиллу»
Поделиться
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (8:3).
«Гол Тарасенко был большим голом. Это такой мощный гол, и какое облегчение от него. Просто сила и скорость, чтобы вот так обойти защитника «Нэшвилла» на правом фланге», – цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Блюз» одержали победу в этом матче со счётом 8:3. Помимо гола, Тарасенко отметился ещё двумя результативными передачами. Также две передачи у Ивана Барбашёва и одна – у Павла Бучневича.
В текущем сезоне Тарасенко провёл 69 игр и набрал 76 очков: забил 33 гола, ещё 43 раза помог отличиться партнёрам.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
10:20
-
10:16
-
09:18
-
08:47
-
07:03
-
06:28
-
06:08
-
05:40
-
05:33
-
05:22
-
04:45
-
04:24
-
04:00
-
03:53
-
03:50
-
03:42
-
03:24
-
03:13
-
02:57
-
02:49
-
02:19
-
02:00
- 17 апреля 2022
-
23:56
-
23:25
-
22:53
-
22:35
-
22:15
-
21:58
-
21:39
-
21:16
-
20:52
-
20:23
-
19:50
-
19:22
-
18:55
Партнерский контент