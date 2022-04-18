Берюбе прокомментировал гол Тарасенко «Нэшвиллу»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал игру российского нападающего Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (8:3).

«Гол Тарасенко был большим голом. Это такой мощный гол, и какое облегчение от него. Просто сила и скорость, чтобы вот так обойти защитника «Нэшвилла» на правом фланге», – цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Блюз» одержали победу в этом матче со счётом 8:3. Помимо гола, Тарасенко отметился ещё двумя результативными передачами. Также две передачи у Ивана Барбашёва и одна – у Павла Бучневича.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 69 игр и набрал 76 очков: забил 33 гола, ещё 43 раза помог отличиться партнёрам.