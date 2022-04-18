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Фастовский – о переговорах с легионерами: никаких политических ограничений нет

Фастовский – о переговорах с легионерами: никаких политических ограничений нет
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал, кто из хоккеистов точно покинет команду по завершении сезона, а также о том, что клуб собирается вести переговоры с легионерами.

«Денис Бодров и Виктор Комаров точно не будут у нас в команде на следующий сезон. По остальным ещё нет решения. Подписавших нет.

Переговоры с легионерами вести вполне реально. Их ведут все клубы, не только мы. Никаких политических ограничений нет», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ был досрочно завершён в феврале, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. По итогам сезона «Сибирь» вышла в плей-офф, но в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву» (1-4).

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