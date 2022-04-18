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Фастовский — о договорённости с «Торонто»: следующий сезон Овчинников играет в «Сибири»

Фастовский — о договорённости с «Торонто»: следующий сезон Овчинников играет в «Сибири»
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о переходе форварда Дмитрия Овчинникова в «Торонто Мэйпл Лифс».

«Весь этот процесс переезда, подписания контракта с «Торонто» – всё по просьбе игрока. Мы пошли навстречу. В конце сезона подписать трёхлетний контракт для молодого игрока – разумный шаг. Так делали многие. Это выгодно и с финансовой, и с организационной точки зрения. Но было принципиально важное условие: следующий сезон Дмитрий однозначно играет в «Сибири». Когда «Торонто» подтвердило это условие, мы пошли на расторжение.

Предсезонную подготовку Овчинников будет проходить в «Сибири». Сейчас мы следим за ним. Это наш ценный актив, к которому мы относимся трепетно», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ был досрочно завершён в феврале, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. По итогам сезона «Сибирь» вышла в плей-офф, но в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву» (1-4).

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