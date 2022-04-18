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Гендиректор «Сибири» Фастовский продлил контракт с клубом на два года

Гендиректор «Сибири» Фастовский продлил контракт с клубом на два года
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о продлении контракта с клубом.

«Я не хотел про себя особо говорить, но мой контракт уже продлён на два года», – передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ был досрочно завершён в феврале, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. По итогам сезона «Сибирь» вышла в плей-офф, но в первом раунде уступила «Салавату Юлаеву» (1-4).

В финале текущего Кубка Гагарина встретятся магнитогорский «Металлург» и московский ЦСКА. Первая встреча серии состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.

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