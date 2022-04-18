Расписание и время матча «Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2022 на 18 апреля
Поделиться
Сегодня, 18 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Кубка Гагарина. В Магнитогорске на «Арене-Металлург» пройдёт первый финальный матч, в котором местный «Металлург» примет московский ЦСКА. Встреча состоится в 17:00 мск.
Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), а во втором – московское «Динамо» (4-0). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).
Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 годах, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
11:06
-
11:00
-
10:38
-
10:29
-
10:20
-
10:16
-
09:18
-
08:47
-
07:03
-
06:28
-
06:08
-
05:40
-
05:33
-
05:22
-
04:45
-
04:24
-
04:00
-
03:53
-
03:50
-
03:42
-
03:24
-
03:13
-
02:57
-
02:49
-
02:19
-
02:00
- 17 апреля 2022
-
23:56
-
23:25
-
22:53
-
22:35
-
22:15
-
21:58
-
21:39
-
21:16
-
20:52
Партнерский контент