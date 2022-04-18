Мильштейн: в мае начнётся процесс интервьюирования Андрея Кузьменко командами НХЛ

Известный агент Дэн Мильштейн рассказал, что в мае начнётся процесс интервьюирования командами форварда СКА Андрея Кузьменко.



«Генменеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кенни Холланд очень хорошо знает, как выбирать драгоценных камней, развивать и управлять звёздными игроками. Его слово на многих уровнях означает то, что является редкостью в 2022 году. В мае начнётся процесс интервьюирования команд для Андрея Кузьменко. Не торопитесь и не ждите скорого решения», – написал Мильштейн в «Твиттере».

Ранее журналист TSN говорил об интересе клубов НХЛ к российскому форварду, несмотря на политическую ситуацию.

Напомним, Кузьменко в текущем сезоне КХЛ провёл 61 матч с учётом плей-офф и набрал 67 очков: забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.