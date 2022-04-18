Мильштейн: в мае начнётся процесс интервьюирования Андрея Кузьменко командами НХЛ
Поделиться
Известный агент Дэн Мильштейн рассказал, что в мае начнётся процесс интервьюирования командами форварда СКА Андрея Кузьменко.
«Генменеджер «Эдмонтон Ойлерз» Кенни Холланд очень хорошо знает, как выбирать драгоценных камней, развивать и управлять звёздными игроками. Его слово на многих уровнях означает то, что является редкостью в 2022 году. В мае начнётся процесс интервьюирования команд для Андрея Кузьменко. Не торопитесь и не ждите скорого решения», – написал Мильштейн в «Твиттере».
Ранее журналист TSN говорил об интересе клубов НХЛ к российскому форварду, несмотря на политическую ситуацию.
Напомним, Кузьменко в текущем сезоне КХЛ провёл 61 матч с учётом плей-офф и набрал 67 очков: забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач.
Комментарии
- 18 апреля 2022
-
12:00
-
11:06
-
11:00
-
10:38
-
10:29
-
10:20
-
10:16
-
09:18
-
08:47
-
07:03
-
06:28
-
06:08
-
05:40
-
05:33
-
05:22
-
04:45
-
04:24
-
04:00
-
03:53
-
03:50
-
03:42
-
03:24
-
03:13
-
02:57
-
02:49
-
02:19
-
02:00
- 17 апреля 2022
-
23:56
-
23:25
-
22:53
-
22:35
-
22:15
-
21:58
-
21:39
-
21:16
Партнерский контент