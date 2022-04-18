Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто выиграет первый матч финала Кубка Гагарина?

Кто выиграет первый матч финала Кубка Гагарина?
Комментарии

Сегодня, 18 апреля, состоится очередной игровой день в рамках плей-офф Кубка Гагарина. В Магнитогорске на «Арене-Металлург» пройдёт первый финальный матч, в котором местный «Металлург» примет московский ЦСКА. Встреча состоится в 17:00 мск.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто выиграет первый матч финала Кубка Гагарина?»

Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), а во втором – московское «Динамо» (4-0). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).

Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 годах, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.

Новость по теме
Расписание и время матча «Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2022 на 18 апреля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022