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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Коньков: нельзя назвать серию «Магнитки» и ЦСКА противостоянием стилей

Коньков: нельзя назвать серию «Магнитки» и ЦСКА противостоянием стилей
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» – ЦСКА.

«Можно ли назвать серию «Магнитки» и ЦСКА противостоянием двух стилей – более творческого и более системного? Нет, я бы так не сказал. Игры на результат предполагают выполнение игрового задания тренерского штаба, и без системности результата не будет. В любом случае команды будут стараться выполнять игровое задание. Единственное – наработки у «Магнитки» могут быть более вариативными. Но и в ЦСКА достаточно ребят, которые могут добавить креатива», – сказал Сергей Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, первый финальный матч состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.

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