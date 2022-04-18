Коньков: нельзя назвать серию «Магнитки» и ЦСКА противостоянием стилей

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина «Металлург» – ЦСКА.



«Можно ли назвать серию «Магнитки» и ЦСКА противостоянием двух стилей – более творческого и более системного? Нет, я бы так не сказал. Игры на результат предполагают выполнение игрового задания тренерского штаба, и без системности результата не будет. В любом случае команды будут стараться выполнять игровое задание. Единственное – наработки у «Магнитки» могут быть более вариативными. Но и в ЦСКА достаточно ребят, которые могут добавить креатива», – сказал Сергей Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, первый финальный матч состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.