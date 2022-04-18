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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Коньков: тренерский опыт Воробьёва может повлиять в сторону «Магнитки»

Коньков: тренерский опыт Воробьёва может повлиять в сторону «Магнитки»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о тренерском опыте участников финала плей-офф КХЛ ЦСКА и «Металлурга».

«Как скажется на серии то, что у Воробьёва четвёртый финал КХЛ, а у Фёдорова такого опыта нет? Любые ошибки, любой опыт идут в копилку. Ты можешь использовать эти знания. В моём представлении, конечно, это может повлиять в сторону «Магнитки».

Когда семь матчей в предыдущей серии, как у ЦСКА, меньше времени на отдых, меньше времени залечить болячки. Но всё равно прошло уже четыре дня после финала Запада. Времени было достаточно. Здесь уже никаких оправданий не будет. Выходишь биться за кубок теми людьми, которые есть. Игроки и команда будут отдавать всё, что есть», – сказал Сергей Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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