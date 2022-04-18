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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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Борис Михайлов считает, что финальная серия ЦСКА — «Металлург» будет долгой

Борис Михайлов считает, что финальная серия ЦСКА — «Металлург» будет долгой
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился ожиданиями от серии финала Кубка Гагарина – 2022 «Металлург» – ЦСКА.

«В финале сыграют два лидера — Восточной и Западной конференции. Конечно, все игры будут от ножа — в этом даже не сомневаюсь. У Илья Воробьёва очень хорошая команда, они точно будут сражаться. Как и ЦСКА будет стараться обыграть своего соперника. Игры будут интересные. Да и серия будет долгой», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее армейцы обыграли в первом раунде «Локомотив» (4-0), а во втором – московское «Динамо» (4-0). «Магнитка» в 1/4 финала Востока оказалась сильнее «Барыса» (4-1), во втором раунде переиграла «Авангард» (4-3), а в финале Восточной конференции одержала победу над «Трактором» (4-1).

Последний раз ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, в решающей серии победив «Авангард» (4-0). «Металлург» одерживал победу в Кубке Гагарина в 2014 и 2016 годах, выиграв серии у «Льва» (4-3) и ЦСКА (4-3) соответственно.

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