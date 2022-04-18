Нападающий Даниил Вовченко продлил контракт с «Северсталью», об этом сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

Текущий сезон стал для форварда самым результативным в карьере. В регулярном чемпионате Даниил сыграл 48 матчей и набрал 32 очка: забросил 14 шайб и отдал 18 результативных передач. Показатель полезности хоккеиста составляет «+5». В плей-офф на счету игрока семь матчей и семь набранных очков: он забил четыре гола и отдал три передачи.

По итогам регулярного чемпионата, который был досрочно завершён, «Северсталь» вышла в плей-офф, где в первом раунде уступила московскому «Динамо» в семи матчах.

Напомним, Вовченко выступает за «Северсталь» с сезона-2015/2016.