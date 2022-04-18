Гулявцев: по исполнителям «Магнитка» — более творческая команда, чем ЦСКА

Известный форвард, бывший игрок, сейчас гендиректор «Молота» Александр Гулявцев поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина – 2022, в которой сыграют «Металлург» и ЦСКА.



«Соглашусь, что «Магнитка» – более творческая команда. У неё хватает исполнителей, которые индивидуально могут решить исход матчей. ЦСКА – сбалансированная команда в плане работы, но и у них есть свои исполнители. Стили команд, может быть, и схожи, но по исполнителям, конечно, «Магнитка» более игровая команда. Я думаю, что в финале «Магнитка» не будет отступать от своей игры, потому что она приносила команде результат на протяжении и регулярного чемпионата, и плей-офф», – сказал Гулявцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.