Вайсфельд: «Металлург» отдалённо играет в том же стиле, что и СКА

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд сравнил магнитогорский «Металлург» с петербургским СКА по игре в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.



«Понятно, что «Металлург» и ЦСКА играют в разном стиле. Думаю, что «Магнитка» больше заточена под индивидуальное мастерство игроков. Но это не означает, что у них нет тактики. Что касается ЦСКА, то они играли в жёсткой системе, здесь ничего нового. У них было нечто похожее в серии со СКА. В какой-то степени «Магнитка» играет в том же стиле, что и петербуржцы. Отдалённо, но тем не менее», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Напомним, первый финальный матч плей-офф КХЛ состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.