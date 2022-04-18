Вайсфельд: «Металлург» отдалённо играет в том же стиле, что и СКА
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Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд сравнил магнитогорский «Металлург» с петербургским СКА по игре в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.
«Понятно, что «Металлург» и ЦСКА играют в разном стиле. Думаю, что «Магнитка» больше заточена под индивидуальное мастерство игроков. Но это не означает, что у них нет тактики. Что касается ЦСКА, то они играли в жёсткой системе, здесь ничего нового. У них было нечто похожее в серии со СКА. В какой-то степени «Магнитка» играет в том же стиле, что и петербуржцы. Отдалённо, но тем не менее», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Напомним, первый финальный матч плей-офф КХЛ состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.
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