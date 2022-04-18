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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Дементьев: «Металлург» и ЦСКА ищут счастье в нападении, в движении вперёд

Дементьев: «Металлург» и ЦСКА ищут счастье в нападении, в движении вперёд
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Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от финальной серии плей-офф КХЛ, где сыграют «Металлург» и ЦСКА.

«Хочу сравнить стили команды, их игру. Столько похожего в атаке и столько различий в обороне, что очень тяжело сделать прогноз на результат. Думаю, ни в коем случае это не будет закрытый хоккей, обе команды ищут счастье в нападении, в движении вперёд. Надеюсь, что матчи пройдут с обилием заброшенных шайб. Во вратарской линии никому бы предпочтение не отдал. В атаке у Магнитогорска много сделано за счёт индивидуального мастерства, а у ЦСКА за счёт командных действий. Что будет результативнее, покажет лишь время», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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