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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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Каменский: у Фёдорова большие амбиции, а у Воробьёва больше тренерского опыта

Каменский: у Фёдорова большие амбиции, а у Воробьёва больше тренерского опыта
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Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина, где встретятся «Металлург» и ЦСКА.

«Фаворита здесь нет, встретятся две равные команды, будет интересный хоккей. Ждём открытой игры, много заброшенных шайб, понаблюдаем за вратарской дуэлью Кошечкина и Федотова. Думаю, что нас ждёт увлекательная серия, в финале, повторюсь, фаворитов не бывает. Тренерский опыт? У Сергея Фёдорова большие амбиции и хоккейный опыт, а у Ильи Воробьёва больше тренерского опыта. В этом весь интерес», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, первый матч финальной серии состоится сегодня, 18 апреля, в 17:00 мск.

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