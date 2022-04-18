Гарипов: я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Билялетдинова
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Голкипер челябинского «Трактора» Эмиль Гарипов, ранее выступавший в казанском «Ак Барсе», рассказал, кого хотел бы видеть в роли тренера казанской команды.
«Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов, кто из них больше подходит «Ак Барсу»? Думаю, не стоит говорить о вариантах назначения нового главного тренера. Знарок вызывал меня на сборы, сталкивались, знакомы. Конечно, если бы это было возможно, я бы хотел видеть во главе «Ак Барса» Зинэтулу Хайдаровича. Это было бы красивое завершение карьеры тренера для него. Что не умаляет достоинств Олега Знарка, который выиграл с «Динамо» и сборной всё. И его кандидатура очень хорошая. В любом случае выбор будет за «Ак Барсом», – цитирует Гарипова «Татар-Информ».
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