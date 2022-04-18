«Металлург» — ЦСКА: составы команд на первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022
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Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург»:
Кошечкин (Налимов);
Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;
Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;
Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;
Николаев, Юров, Кошелев – Неколенко – Акользин.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;
Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;
Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;
Грудинин, Мингачёв, Карнаухов — Панкратов – Абрамов.
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