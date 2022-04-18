«Металлург» — ЦСКА: составы команд на первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и московского ЦСКА на первый матч финальной серии Кубка Гагарина 2022 года. Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, начало — в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Металлург»:



Кошечкин (Налимов);

Яковлев – Земчёнок, Чибисов – Карри – Виделль;

Хабаров – Хультстрём, Лайпсик – Майе — Голдобин;

Дронов – Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Юров, Кошелев – Неколенко – Акользин.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);

Дальбек – Нестеров, Слепышев – Андронов – Плотников;

Киселевич – Диц, Окулов – Каменев – Григоренко;

Сергеев – Провольнев, Попов – Светлаков – Соркин;

Грудинин, Мингачёв, Карнаухов — Панкратов – Абрамов.