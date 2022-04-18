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Андрей Разин рассказал, как драка в 2015 году повлияла на его переход в «Автомобилист»

Андрей Разин рассказал, как драка в 2015 году повлияла на его переход в «Автомобилист»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин рассказал, благодаря чему оказался наставником клуба Континентальной хоккейной лиги.

В 2015 году Разин, возглавлявший клуб Высшей хоккейной лиги «Ижсталь», вступил в драку с главным тренером ТХК Алексеем Ждахиным. Позже он возглавил «Автомобилист».

«Эта драка дала толчок тому, что я оказался в КХЛ. На тот момент в «Автомобилисте» работал Леонид Вайсфельд, они с Анатолием Емелиным переходили в «Салават Юлаев».

Была вакансия тренера, Леонид позвонил президенту и сказал: «Замечательная кандидатура». Когда я сидел в тренерской после драки, думал, что всё, конец моей карьере. Так подумал и Вайсфельд. И, насколько я знаю со слов знакомых с ситуацией людей, Вайсфельд позвонил и сказал: «Кандидатура – всё, крест».

А президент сказал: «Такой человек мне и нужен». И я подписался в «Автомобилисте», – цитирует Разина YouTube-канал «Скользкий лёд».

«Северсталь» — уникальная для КХЛ команда. Разину нельзя уходить, чтобы мы её не потеряли «Северсталь» — уникальная для КХЛ команда. Разину нельзя уходить, чтобы мы её не потеряли
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