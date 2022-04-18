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Обладатель Кубка Гагарина — 2015 в составе СКА прибыл на просмотр в воронежский «Буран»

Обладатель Кубка Гагарина — 2015 в составе СКА прибыл на просмотр в воронежский «Буран»
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Клуб Высшей хоккейной лиги «Буран» на официальном сайте сообщил о приезде на просмотр в клуб защитника Николая Белова.

Ранее 34-летний хоккеист выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Ак Барс» (Казань), СКА (Санкт-Петербург), «Трактор» Челябинск. В сезоне-2014/2015 Белов стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Всего на его счету 450 матчей в КХЛ, в которых он набрал 92 (31+61) балла.

Также он выступал за шведские клубы: «Альмтуна», МОДО и «Бьёрклёвен». Белов в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира 2011 года, также неоднократно вызывался в национальную команду для участия в этапах Еврохоккейтура (обладатель Кубка Карьяла, обладатель Кубка Первого канала).

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