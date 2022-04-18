Форвард ЦСКА Андронов забросил первую шайбу финальной серии Кубка Гагарина — 2022

В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. На пятой минуте второго периода гости ведут со счётом 1:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Первую шайбу финальной серии на 24-й минуте матча забросил нападающий ЦСКА Сергей Андронов. Ему ассистировали Клас Дальбек и Артём Сергеев. Армейцы совершили перехват на синей линии, Слепышев выкатился по левому флангу и сделал перевод в центр. Андронов бросил в нижний угол — Кошечкин щитком парировал, но Сергей успел на отскок и добил шайбу в сетку.

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Напомним, «Металлург» по пути в финал одержал победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).



Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года переигравший ЦСКА (4-2).