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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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Форвард ЦСКА Андронов забросил первую шайбу финальной серии Кубка Гагарина — 2022

Форвард ЦСКА Андронов забросил первую шайбу финальной серии Кубка Гагарина — 2022
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В эти минуты в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» проходит первый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между местным «Металлургом» и московским ЦСКА. На пятой минуте второго периода гости ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первую шайбу финальной серии на 24-й минуте матча забросил нападающий ЦСКА Сергей Андронов. Ему ассистировали Клас Дальбек и Артём Сергеев. Армейцы совершили перехват на синей линии, Слепышев выкатился по левому флангу и сделал перевод в центр. Андронов бросил в нижний угол — Кошечкин щитком парировал, но Сергей успел на отскок и добил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Металлург» по пути в финал одержал победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).

Действующим обладателем трофея является «Авангард», в финале 2021 года переигравший ЦСКА (4-2).

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