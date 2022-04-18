ЦСКА обыграл в гостях «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022

Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».



Счёт в игре на 24-й минуте открыл форвард ЦСКА Сергей Андронов. Армейцы совершили перехват на синей линии, Слепышев выкатился по левому флангу и сделал перевод в центр. Андронов бросил в нижний угол — Кошечкин щитком парировал, но Сергей успел на отскок и добил шайбу в сетку.



Менее чем через три минуты вторую шайбу армейцев забросил Никита Нестеров. Григоренко технично убрал защитника, вылез на пятак и прострелил — шайба после рикошета отскочила к Нестерову, который мощно зарядил точно в угол.



Одну шайбу «Магнитка» отыграла на 32-й минуте благодаря усилиям Максима Карпова. Уральцы заперли соперника в зоне, Лайпсик с правого края бросил в нижний угол — Федотов щитком среагировал, но Карпов подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.



На 58-й минуте в пустые ворота третью шайбу ЦСКА забросил форвард Сергей Плотников, установив окончательный счёт.