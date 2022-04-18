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«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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16:45 Мск
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ЦСКА обыграл в гостях «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022

ЦСКА обыграл в гостях «Металлург» в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финала Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

Счёт в игре на 24-й минуте открыл форвард ЦСКА Сергей Андронов. Армейцы совершили перехват на синей линии, Слепышев выкатился по левому флангу и сделал перевод в центр. Андронов бросил в нижний угол — Кошечкин щитком парировал, но Сергей успел на отскок и добил шайбу в сетку.

Менее чем через три минуты вторую шайбу армейцев забросил Никита Нестеров. Григоренко технично убрал защитника, вылез на пятак и прострелил — шайба после рикошета отскочила к Нестерову, который мощно зарядил точно в угол.

Одну шайбу «Магнитка» отыграла на 32-й минуте благодаря усилиям Максима Карпова. Уральцы заперли соперника в зоне, Лайпсик с правого края бросил в нижний угол — Федотов щитком среагировал, но Карпов подкараулил отскок и добил шайбу с пятака.

На 58-й минуте в пустые ворота третью шайбу ЦСКА забросил форвард Сергей Плотников, установив окончательный счёт.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 1-й матч
18 апреля 2022, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Андронов (Сергеев, Дальбек) – 23:27 (5x5)   0:2 Нестеров (Каменев, Окулов) – 26:23 (5x5)   1:2 Карпов (Карри, Лайпсик) – 31:57 (5x4)   1:3 Плотников (Слепышев) – 57:22 (en)
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