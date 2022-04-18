Крикунов: ЦСКА сыграл построже, «Металлург» немножко больше раскрылся, чем обычно

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал первый матч финала Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:3).



«Армейцы выглядели очень дисциплинированно, плюс в таких матчах важна игра вратарей. Федотов в порядке, Вася (Кошечкин. – Прим. «Чемпионата»), но ЦСКА здорово разыгрывал комбинации. Хотя и Федотову неплохо протолкнули в большинстве.



На мой взгляд, ЦСКА сыграл построже, «Магнитка» хотела начать с победы, как в серии с «Трактором». Может, немножко больше раскрылась, чем обычно. Уральцы хотели побыстрее решить эпизод, забить. ЦСКА выглядел мощно, но и «Металлург» может прибавить. Посмотрим, что будет дальше, интересный финал», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.