Сушинский: серия со СКА показала, что ЦСКА не нужно большинство, они своё и так забьют

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал итоги первого матча финальной серии Кубка Гагарина 2022 года между «Металлургом» и ЦСКА (1:3).



«ЦСКА провёл первый матч финальной серии хорошо. В сложный момент армейцы добавляют, и всё встаёт на свои места. Если бы не ошибались и не удалялись, то могли выиграть всухую. ЦСКА ни разу за матч не сыграл в большинстве, но ему это и не надо. Серия со СКА показала, что ЦСКА не нужно большинство, они своё и так забьют. Хочется посмотреть побольше матчей, думаю, что шансы у «Металлурга» есть», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Следующий матч серии состоится в среду, 20 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.