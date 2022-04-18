И. Воробьёв: вы видели, как ЦСКА играет? Они вообще не откатываются

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в первом матче финальной серии Кубка Гагарина 2022 года с московским ЦСКА (1:3).
«ЦСКА так уже давно играет. Нельзя делать свою ошибку, а мы сделали две во втором периоде. В плане реализации они хороши, но это только первая игра, готовимся дальше. Много пробросов? А вы видели, как ЦСКА играет? Они вообще не откатываются. Так что это не с нами связано, а с ЦСКА.
Повторюсь, с ЦСКА нельзя делать своих ошибок и надо очень чётко реализовывать свои моменты. Это очень опытная команда. Скорее всего, вот такая вся серия будет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Следующий матч серии пройдёт в Магнитогорске в среду, 20 апреля. Начало — в 17:00 мск.
- 18 апреля 2022
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