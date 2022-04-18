«Русская душа, по которой я скучал в Америке». С. Фёдоров — о «Металлурге» и Магнитогорске
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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров вспомнил о годах своей игры за «Металлург». В магнитогорский клуб Фёдоров приехал после долгих лет в Национальной хоккейной лиге, провёл в его составе три сезона, после чего завершил карьеру хоккеиста.
«Конечно, и Магнитогорск, и «Металлург» остались в моём сердце навсегда. Я считаю себя счастливчиком, что после долгой жизни за границей я приехал именно в этот город. «Магнитка» — это русская душа, по которой я скучал, пока играл в Америке. Все три года, которые я здесь провёл, очень запомнились», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Второй матч серии между «Магниткой» и ЦСКА состоится в среду, 20 апреля. Начало — в 17:00 мск.
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