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ЦСКА одержал 43 победы в 45 матчах плей-офф КХЛ, в которых первым забрасывал две шайбы

ЦСКА одержал 43 победы в 45 матчах плей-офф КХЛ, в которых первым забрасывал две шайбы
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Московский ЦСКА одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 3:1. Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

Армейцы сумели забросить в прошедшем матче первые две шайбы в игре. ЦСКА одержал 43 победы в 45 встречах плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в которых забивал первым два гола. Это является лучшим результатом для команд, сыгравших более 100 матчей в плей-офф.

«Магнитка» сумела выиграть лишь восемь раз из 38 случаев, когда пропускала две шайбы первой в Кубке Гагарина. Рекордсменами по камбэкам с 0:2 в матчах плей-офф являются ЦСКА (32 случая), у «Ак Барс» и (35) и «Металлург» (38) — все три клуба отыгрывались по восемь раз.

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