Михайлов: ЦСКА нужно забыть о победе и готовиться к следующей встрече с «Металлургом»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал победу московского ЦСКА над магнитогорским «Металлургом» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина 2022 года со счётом 3:1.



«Победа есть победа. Первый период играли очень прилично, второй начали тоже хорошо. Потом, на мой взгляд, ЦСКА немного расслабился, пошли ненужные удаления. «Металлург» этим воспользовался, забил в большинстве. Но армейцы собрались и хорошо провели концовку, довели встречу до победы.



Естественно, очень хорошо начать финал с победы. Сейчас ЦСКА нужно забыть о победе в первом матче и готовиться к следующей встрече — это самое главное. Противнику некуда деваться, все игры будут от ножа, и каждый будет играть на победу», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.