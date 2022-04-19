«Металлург» — ЦСКА в финале Кубка Гагарина — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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Завтра, 20 апреля, состоится второй матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.
Напомним, в первой встрече серии победу одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1.
«Металлург» по пути в финал одержал победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).
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