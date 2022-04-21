ЦСКА — «Металлург» в финале Кубка Гагарина — 2022: где и во сколько смотреть прямой эфир
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Завтра, 22 апреля, состоится третий матч в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между магнитогорским «Металлургом» и московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Матч в прямом эфире будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Трансляция будет также доступна на официальном сайте «Матч ТВ». Начало матча запланировано на 19:30 мск.
«Металлург» по пути в финал одержал победы в сериях с «Барысом» (4-1), «Авангардом» (4-3) и «Трактором» (4-1). ЦСКА оказался сильнее «Локомотива» (4-0), московского «Динамо» (4-0) и СКА (4-3).
Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Авангард», в финале 2021 года обыгравший ЦСКА (4-2).
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