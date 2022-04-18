Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чемпион NFL и рэп-исполнитель стали миноритарными владельцами «Сиэтла»

Чемпион NFL и рэп-исполнитель стали миноритарными владельцами «Сиэтла»
Комментарии

У «Сиэтл Кракен» появились новые миноритарные владельцы, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Рэп-исполнитель Macklemore, а также победитель Супербоула в составе «Сиэтл Сихокс» Маршон Линч стали участниками инвестиционной группы Kraken Investor Group. Они будут отвечать за инициативы, направленные на установление контактов с болельщиками, любителями музыки и представителями местных сообществ.

«Я фанат спорта в Сиэтле всю свою жизнь. Думаю, что спорт определяет город и объединяет людей. Это даёт нам одну общую цель, а также команду, за которую мы можем болеть», — заявил Macklemore.

«Я был частью многих вещей, но это то, чего я никогда не мог себе представить. Будучи молодым человеком, всегда мечтал играть в профессиональной команде, но владеть ею — это нечто особенное», — сказал Линч.

Напомним, «Сиэтл» проводит свой первый сезон в НХЛ. Клуб занимает 15-е место в таблице Западной конференции, потеряв шансы на плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022