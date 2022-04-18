Чемпион NFL и рэп-исполнитель стали миноритарными владельцами «Сиэтла»

У «Сиэтл Кракен» появились новые миноритарные владельцы, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Рэп-исполнитель Macklemore, а также победитель Супербоула в составе «Сиэтл Сихокс» Маршон Линч стали участниками инвестиционной группы Kraken Investor Group. Они будут отвечать за инициативы, направленные на установление контактов с болельщиками, любителями музыки и представителями местных сообществ.



«Я фанат спорта в Сиэтле всю свою жизнь. Думаю, что спорт определяет город и объединяет людей. Это даёт нам одну общую цель, а также команду, за которую мы можем болеть», — заявил Macklemore.



«Я был частью многих вещей, но это то, чего я никогда не мог себе представить. Будучи молодым человеком, всегда мечтал играть в профессиональной команде, но владеть ею — это нечто особенное», — сказал Линч.



Напомним, «Сиэтл» проводит свой первый сезон в НХЛ. Клуб занимает 15-е место в таблице Западной конференции, потеряв шансы на плей-офф Кубка Стэнли — 2022.