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Жюльен возглавит сборную Канады по хоккею на чемпионате мира 2022 года

Жюльен возглавит сборную Канады по хоккею на чемпионате мира 2022 года
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Клод Жюльен возглавит сборную Канады на чемпионате мира 2022 года, который состоится в Финляндии, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Канады.

Ранее 61-летний специалист возглавлял канадцев на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай), где «кленовые листья» вышли в четвертьфинал и уступили Швеции (0:2). Отмечается, что в тренерский штаб Жюльена войдут Денис Джозеф Смит и Андре Туриньи. Генеральным менеджером Канады снова станет Шейн Доан, его помощником будет Рик Нэш.

Напомним, канадцы являются действующими чемпионами мира, в финале 2021 года они обыграли Финляндию со счётом 3:2 (ОТ). Чемпионат мира — 2022 пройдёт в Финляндии в городах Хельсинки и Тампере и состоится с 13 по 29 мая 2022 года.

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