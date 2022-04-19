Александр Овечкин: без разницы, с кем мы встретимся в плей-офф

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями перед матчами плей-офф Кубка Стэнли.

«Главное, что мы прошли. Без разницы, с кем мы встретимся в плей-офф. Это совершенно другая игра, совершенно другая атмосфера. Как хоккеист ты хочешь бороться за плей-офф, хочешь бороться за Кубок. Очевидно, первый шаг мы уже сделали, теперь просто нужно не делать глупостей и грамотно подготовиться к первому раунду», — приводит слова Овечкина Washington Hockey Now.

Какие ещё рекорды может побить Овечкин в сезоне-2021/2022?

Напомним, «Вашингтон» 18 апреля досрочно вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Из команд Восточной конференции, помимо «Кэпиталз», за победу в турнире будут бороться «Флорида Пантерз», «Торонто», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон Кэпиталз».