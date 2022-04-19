Овечкин покорил результаты Блэйка и Смита по сыгранным матчам в НХЛ

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

В этой встрече принимает участие российский нападающий Александр Овечкин, для которого этот матч стал 1271-м в НХЛ. Таким образом, россиянин покорил результаты Роба Блэйка и Райана Смита по этому показателю.

Следующей целью Овечкина является Райан Сутер, на счету которого 1273 игры и он занимает 77-е место по этому показателю.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 73 матчах, в которых записал в свой актив 47 голов и сделал 39 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 94 очка.