Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 2:5.
«Калгари» вышел вперёд уже на первой минуте благодаря шайбе Диллона Дюбе. В первом периоде ещё по разу отличились Джонни Годро и Блейк Коулман. В концовке встречи ещё одну шайбу забросил Джонни Годро, записав на свой счёт дубль. Оливер Чюлингтон довел счёт до крупного, забросив в ворота хозяев пятую шайбу. На счету российского хоккеиста Никиты Задорова голевая передача.
В составе «Чикаго» по шайбе забросили Тайлер Джонсон и Алек Регула.
После этого матча «Калгари» набирает 103 очка и выходит на второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Колорадо Эвеланш» на 13 очков. «Чикаго» имеет на своём счету 61 балл и занимает 14-е место в таблице.
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