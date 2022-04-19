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Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Чикаго»

Голевая передача Никиты Задорова помогла «Калгари» обыграть «Чикаго»
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Калгари Флэймз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 2:5.

«Калгари» вышел вперёд уже на первой минуте благодаря шайбе Диллона Дюбе. В первом периоде ещё по разу отличились Джонни Годро и Блейк Коулман. В концовке встречи ещё одну шайбу забросил Джонни Годро, записав на свой счёт дубль. Оливер Чюлингтон довел счёт до крупного, забросив в ворота хозяев пятую шайбу. На счету российского хоккеиста Никиты Задорова голевая передача.

В составе «Чикаго» по шайбе забросили Тайлер Джонсон и Алек Регула.

После этого матча «Калгари» набирает 103 очка и выходит на второе место в таблице Западной конференции, отставая от «Колорадо Эвеланш» на 13 очков. «Чикаго» имеет на своём счету 61 балл и занимает 14-е место в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Дюбе (Ханифин, Коулман) – 00:22 (5x5)   0:2 Годро (Ткачук, Задоров) – 06:23 (5x5)   1:2 Джонсон (Тэйвз, Кубалик) – 07:06 (5x5)   1:3 Коулман (Чюлингтон) – 14:41 (5x5)   2:3 Регула (Маккейб, Дебринкэт) – 32:54 (5x5)   2:4 Годро (Ткачук) – 58:28 (en)   2:5 Чюлингтон (Маркстрём) – 58:53 (en)
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