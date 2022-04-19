778-й гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом одержали гости со счётом 3:2.
В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, ворота «Вашингтона» защищает российский голкипер Илья Самсонов.
На 33-й минуте матча российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил 778-ю шайбу в НХЛ. Россиянин отметился точным выстрелом после передач соотечественника Евгения Кузнецова и Джона Карлсона.
Также за победителей забивали Гарнет Хэтэуэй и Маркус Юханссон. А за хозяев, кроме Ничушкина, забил Арттури Лехконен.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач.
На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Колорадо», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 116 очков.
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