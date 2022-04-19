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778-й гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Колорадо»

778-й гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Колорадо»
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В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этом одержали гости со счётом 3:2.

В составе «Колорадо» отличился российский нападающий Валерий Ничушкин. Отметим, ворота «Вашингтона» защищает российский голкипер Илья Самсонов.

На 33-й минуте матча российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил 778-ю шайбу в НХЛ. Россиянин отметился точным выстрелом после передач соотечественника Евгения Кузнецова и Джона Карлсона.

Также за победителей забивали Гарнет Хэтэуэй и Маркус Юханссон. А за хозяев, кроме Ничушкина, забил Арттури Лехконен.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач.

На данный момент «Вашингтон» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Колорадо», в свою очередь, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 116 очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Хэтэуэй (Ларссон, Шульц) – 04:02 (5x5)   1:1 Ничушкин (Байрэм, Макар) – 17:05 (5x5)   1:2 Овечкин (Кузнецов, Карлсон) – 33:27 (5x4)   2:2 Лехконен (Штурм, Обе-Кюбель) – 48:13 (5x5)   2:3 Юханссон (Шири) – 50:46 (5x5)
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