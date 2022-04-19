Александр Овечкин повторил рекорд Теэму Селянне в НХЛ 15-летней давности
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
Забитый гол стал для российского форварда 48-м в нынешнем сезоне, что является повторением рекорда НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет или старше. Ранее этим достижением единолично владел финский нападающий Теему Селянне, который забросил 48 шайб в 82 матчах сезоне-2006/2007. В том сезоне финн выступал за «Анахайм».
В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач при показателе полезности "+6" и 18 минутах штрафного времени.
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