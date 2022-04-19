Овечкин до 2 очков сократил отставание от Хаверчука в топе бомбардиров НХЛ за всю историю
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2), благодаря чему он сократил отставание от Дэйла Хаверчука до двух очков в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Овечкин занимает 21-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ, в его активе 1407 (778+629) очков в 1271 матче в лиге. У Хаверчука 1409 (518+891) баллов, он располагается на 20-м месте в этом рейтинге. Лидер – Уэйн Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.
Примечательно, что всего на два очка от российского форварда отстаёт капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, в активе которого 1405 (515+890) очков в 1103 матчах за карьеру в НХЛ.
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