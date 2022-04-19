Овечкин установил ещё один рекорд в НХЛ, забив 10-й гол за карьеру в ворота «Колорадо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в победном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:2).
Для российского форварда сегодняшняя шайба стала 10-й, заброшенной в ворота «лавин» за его карьеру в НХЛ. Таким образом, 36-летний нападающий установил ещё один рекорд в лиге. «Колорадо» стал 28-м клубом, ворота которого Овечкин поражал как минимум 10 раз за время своего выступления в НХЛ. Ранее только Джо Сакик, Мариан Госса и Брэндан Шэнахан имели в своём активе 28 клубов, в матчах с которыми они забивали 10 и более голов.
В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 74 матчах, в которых записал в свой актив 48 голов и сделал 39 результативных передач при показателе полезности "+6" и 18 минутах штрафного времени.
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