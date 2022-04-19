Годро стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 600 очков в составе «Калгари»
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Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2), благодаря чему он стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 600 очков в составе «огоньков».
Сегодняшний матч был для американского форварда 596-м за карьеру в клубе. За это время он забросил 208 шайб и сделал 393 результативные передачи, набрав в общей сложности 601 очко. Клубный рекорд принадлежит легендарному Джерому Игинле (1095). На данный момент Джером является единственным хоккеистом, набравшим 1000+ очков в составе «Флэймз».
Второе место занимает нападающий Тео Флёри (830), дальше располагаются защитник Эл Макиннис (822) и нападающий Джо Ньюиндайк (616). Следом идёт Годро.
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