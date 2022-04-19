«Каролина» обыграла «Аризону», у Свечникова – « +1»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Глендейле (Канада) на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:5.
В составе хозяев по шайбе забили Ник Ритчи, Луи Эрикссон и Алекс Гальченюк.
У гостей забитыми голами отметились Винсент Трочек, Йеспер Фаст, Макс Доми, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. У российского нападающего Андрея Свечникова коэффициент полезности — «+1».
После этого матча «Каролина» набрала 106 очков и вышла на третье место в таблице Восточной конференции. «Аризона» имеет на своём счету 49 баллов и занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции.
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