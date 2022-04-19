«Сиэтл» переиграл «Оттаву», у Зайцева – голевая

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.



За хозяев забивали Даниэль Спронг, Мэтти Бенирс, Джаред Макканн и Виктор Раск. У гостей отличились Брэди Ткачук и Ник Холден, которому ассистировал российский защитник Никита Зайцев.

В параллельном матче в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.



Счёт голам открыли гости благодаря точному выстрелу Натана Бастиана на 7-й минуте матча. Сравнять хозяевам удалось только на 38-й минуте. После вновь гостей вывел вперёд Андреас Юнссон на 44-й минуте. Через четыре минуты укрепил преимущество Йеспер Боквист. На 59-й минуте успел своё имя записать в протокол Чандлер Стивенсон.