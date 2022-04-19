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«Сиэтл» переиграл «Оттаву», у Зайцева – голевая

«Сиэтл» переиграл «Оттаву», у Зайцева – голевая
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

За хозяев забивали Даниэль Спронг, Мэтти Бенирс, Джаред Макканн и Виктор Раск. У гостей отличились Брэди Ткачук и Ник Холден, которому ассистировал российский защитник Никита Зайцев.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Спронг (Раск, Данн) – 04:36 (5x4)   1:1 Ткачук (Браун) – 21:11 (5x5)   1:2 Холден (Зайцев, Келли) – 23:15 (5x5)   2:2 Бенирс (Ларссон, Данн) – 29:52 (5x5)   3:2 Раск (Донской, Веннберг) – 36:15 (5x5)   4:2 Макканн (Ларссон, Данн) – 58:49 (en)

В параллельном матче в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:2.

Счёт голам открыли гости благодаря точному выстрелу Натана Бастиана на 7-й минуте матча. Сравнять хозяевам удалось только на 38-й минуте. После вновь гостей вывел вперёд Андреас Юнссон на 44-й минуте. Через четыре минуты укрепил преимущество Йеспер Боквист. На 59-й минуте успел своё имя записать в протокол Чандлер Стивенсон.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 апреля 2022, вторник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Бастиан (Маклауд, Сиверсон) – 06:54 (5x5)   1:1 Колесар (Руа, Теодор) – 37:37 (5x5)   1:2 Юнссон (Бастиан, Баль) – 43:14 (5x5)   1:3 Боквист – 47:57 (5x5)   2:3 Стивенсон (Маршессо, Пасиоретти) – 58:46 (6x5)
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