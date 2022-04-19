Подколзин впервые в карьере забил в трёх матчах подряд

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимает «Даллас Старз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче — 5:2. В составе «Ванкувера» отличился российский нападающий Василий Подколзин, который впервые в карьере забил в трёх матчах подряд.

В нынешнем сезоне НХЛ Подколзин принял участие в 72 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и сделал 10 результативных передач.

На данный момент «Ванкувер» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Даллас», в свою очередь, находится на седьмом месте в таблице, отставая от лидера на 25 очков.