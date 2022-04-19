Новиков: стабильность ЦСКА говорит об одном — о кризисе отечественной тренерской школы

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал проблемы с национальной тренерской школой после первого матча финала Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и ЦСКА (1:3).



«Всегда хочется видеть спортивную интригу и матчи равных соперников. Очень хочу ошибиться и поверить в симпатичную „Магнитку“, но есть вероятность того, что у ЦСКА за весь плей-офф будет только одна конкурентая серия, ушедшая в седьмой матч, — против СКА. А ведь только в борьбе наш хоккей способен расти — и клубный, и национальный.



Мне стабильность ЦСКА говорит только об одном — о кризисе отечественной тренерской школы. Раньше профессия тренера была для нашего хоккея священной, теперь на этом посту в лучшем случае бизнесмены, в худшем — ряженые.



Потенциально у нас есть несколько команд, которые были обязаны отстраиваться и бросать вызов ЦСКА, а не уходить с 0-8, как „Локомотив“ и „Динамо“. Но не получилось — ни у названных клубов, ни у „Ак Барса“, ни у „Авангарда“ и так далее по списку. Почему? Ответил выше.



СКА — исключение. Много обсуждается фигура Романа Ротенберга, но я бы отметил его уже за то, что он показал истинную цену современной тренерской школы России. Спустился из офиса на лавку — и быстро доказал, что сегодня в российском хоккее даже тренер-новичок с листа способен дать результат на уровне лидеров цеха.



То же показал и Сергей Фёдоров: первый сезон — и сразу результат. Кстати, и сам Сергей ничего не скрывает, после вчерашнего матча он открытым текстом сказал, что сегодня роль тренера в КХЛ — лишь вспомогательная и информационная. Цитирую его слова! Где-то это приговор нашей профессии.



В чём причины тренерского кризиса в России? На сломе эпох мы потеряли школу, принципы и философию. Решили слепо копировать НХЛ, хотя там мировая лига, собранная из лучших мастеров планеты. Копировать её бесполезно, нет реальных возможностей.



А у нас одна ошибка с заимствованиями начала наслаиваться на другую. Взяли североамериканские трансферные рынки и текучки кадров — и умножили их на короткую летнюю подготовку, состоящую в основном из игр. Как итог, лишились базовых принципов советского хоккея, когда за счёт стабильности составов и объёмной предсезонной подготовки строили свой фундамент», — цитирует Новикова Russia-Hockey.ru.