«Мы должны выиграть все матчи. У нас нет права на ошибку». Дебур — о положении «Вегаса»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) прокомментировал турнирное положение команды.



«Мы должны выиграть все матчи. Это довольно простой расклад, мы должны выходить и выигрывать. Обстоятельства поставили нас в ситуацию, когда у нас нет права на ошибку. Это тяжело. Наше выступление в сезоне поставило в такое положение, что мы не можем сейчас позволить себе роскошь расслабиться и играть спокойно. Мы должны справиться с этим, найдя способ забрасывать шайбы», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.



Напомним, «рыцари» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 87 очков после 77 матчей, и отставая «Лос-Анджелес Кингз», занимающих восьмую строчку, на три балла. Клубам осталось провести по 5 матчей в регулярном сезоне.



В следующем матче «Вегас» сыграет дома с «Вашингтон Кэпиталз» (21 апреля, 5:00 мск).